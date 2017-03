Amsterdamse woningverkopers laten Open Huizen Dag voorbijgaan

Het is voor Amsterdammers gewoonweg niet te doen als als alle geïnteresseerden tegelijk langskomen Makelaar Edwin Brockhoff

Die drukte is volgens makelaar Edwin Brockhoff van Brockhoff Makelaars juist een van de redenen van het geringe Amsterdamse aanbod morgen.



"Huizenbezitters zijn op de Open Huizen Dag zelf gastheer of -vrouw. Het is voor Amsterdammers gewoonweg niet te doen als alle geïnteresseerden tegelijk langskomen. Die drukte kunnen ze helemaal niet aan."



Op ontdekkingstocht

Dat stelt ook Sven Heinen, voorzitter van de Makelaarsvereniging Amsterdam. "Het aanbod in Amsterdam is ongelooflijk laag. Open Huizen Dag kan nu niet meer ingezet worden voor waar het in 2009 oorspronkelijk is uitgevonden. We zitten nu in een stadium waarin mensen zeggen: 'Open Huis? Mankeert er wat aan ofzo?'"



Amsterdammers die op zijn naar een koophuis, doen er zaterdag goed aan op ontdekkingstocht in de regio te gaan, stelt Brockhoff. "Bij de vorige Open Huizen Dag stonden er in het dorp Mijdrecht evenveel eengezinswoningen te koop als in heel Amsterdam. En pioniers worden beloond: wie als eerst komt kijken, loopt de kans nog een goedkoop huis te scoren voordat ook daar de markt aantrekt."



Zaterdag kun je terecht bij 47 Mijdrechtse koopwoningen terecht (30 procent van het totale koopaanbod), 60 in Amstelveen (15 procent), 75 in Haarlem (11 procent), 34 in Aalsmeer (17 procent) en 16 in Abcoude (25 procent).