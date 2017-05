Amsterdamse studenten maken extreem zuinige sociëteit

In een monument is het nog een hele puzzel om alle ingrepen op elkaar af te stemmen

Gisteren werd de volledig verbouwde sociëteit feestelijk heropend in aanwezigheid van oud-premier en oud-lid van de studentenvereniging Jan Peter Balkenende.



Wethouder Abdeluheb Choho (Duurzaamheid) draaide officieel de gaskraan dicht.

De vereniging, ook bekend onder de naam VU-Corps, begon aan het project omdat het gasverbruik enorm was: 36.000 kubieke meter per jaar. Ook was het ventilatiesysteem sterk verouderd.



"Maar we willen ook laten zien dat duurzaamheid kan en moet gebeuren. Wij zijn de nieuwe generatie en we willen onze sociëteit klaarmaken voor de toekomst," zegt L.A.N.X-voorzitter Max Garschagen (23).



Belang van duurzaamheid

In een monument is het nog een hele puzzel om alle ingrepen op elkaar af te stemmen. Onder het schuine pannendak werd nog precies ruimte gevonden voor een luchtbehandelingskast, wijst Martijn Berkhuizen (24), binnen het L.A.N.X.-bestuur verantwoordelijk voor het gebouw. "Het had geen centimeter groter moeten zijn."



Garschagen: "Dit is de ontmoetingsplek voor negenhonderd studenten, die binnenkort de arbeidsmarkt opgaan. Hopelijk brengen we ze het belang van duurzaamheid bij."