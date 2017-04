Amsterdamse student helpt met opgraving VOC-schip

Het heeft zeker iets romantisch. Bij elke duik hoop je dat er iets bijzonders gevonden wordt Elisabeth Kuiper Elisabeth Kuiper © Eigen foto

"Ik ben nu bezig met het zilver uit een schip dat twee jaar geleden bij Texel is gevonden. Het zilveren en verguld zilveren tafelzilver en pronkstukken ziet zwart van de corrossie. Bij het zilver uit De Rooswijk van de eerdere berging zie je het profiel nog terwijl dat doorgaans als eerste vergaat."



Momentopname

Ze noemt het schip een tijdcapsule. "Het schip - met 300 man aan boord - is pardoes gezonken en sindsdien ligt er een soort momentopname op de bodem van de zee. Bij afgravingen op het land is dat anders, daar is de omgeving mee veranderd. Onder water blijft de tijd beter stilstaan, mensen komen er niet aan te pas."



Maar de natuur des te meer. "Met name het zout in het zeewater bevordert het degradatieproces. Het is dus zaak het zout zo snel mogelijk uit de objecten te ontrekken zodra ze boven water zijn."



Schatgraven

Het schip en de vondsten moeten meer duidelijkheid scheppen over de zeevaart in die tijd. "Ik hoop dat we gebruiksvoorwerpen van de bemanning vinden," zegt Kuiper. "Ik ben benieuwd hoe het eraan toeging aan boord." De context van de archeologische opgraving staat centraal in het project.



Het voelt voor Kuiper een beetje als schatgraven. "Het heeft zeker iets romantisch. Bij elke duik hoop je dat er iets bijzonders gevonden wordt."



In juli vertrekt ze richting Goodwin Sands, voor de kust van het Britse Ramsgate (bij Dover). Voor de opgraving wordt drie maanden lang 24 uur per dag - in 12-uursdiensten - gedoken in het troebele Noordzeewater.



