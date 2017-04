Amsterdamse start-up stuurt satelliet de ruimte in

Andere aan de ruimtevaart gerelateerde start-ups zullen mogelijk ook Amsterdam weten te vinden

De modems en de minisatelliet vormen een mobiel netwerk van apparaten die onderling draadloos kunnen communiceren. Dat communiceren als 'het internet der dingen', schept al hoge verwachtingen.



Maar voor communicatie is verbinding nodig en in 2020 heeft nog slechts 10 procent van de wereld dekking door gsm- of wifinetwerken, zegt Magnitude Spacedirecteur Ernst Peter Hovinga. Zijn techniek kan de rest toevoegen.



Technisch heeft het veel weg van het zogeheten LoRa-netwerk dat in Amsterdam en Rotterdam wordt opgezet als alternatief voor overvol rakende wifi- en mobiele telefonienetwerken, beaamt 'co-ceo' Laurens Groenendijk, die eerder aan de basis stond van de succesvolle boekings­site voor kappers en beautybehandelingen Treatwell en maaltijdbezorger Just Eat. "We noemen onszelf ook wel LoRa in the Sky."



Andere start-ups

Daarmee is meteen gezegd dat het niet direct voor de hand ligt het netwerk binnen thuisstad Amsterdam te gebruiken. Toch ziet Magnitude Space vanwege de betrouwbaarheid en de simpele opzet van het netwerk ook wel kansen voor bijvoorbeeld sensoren die hier in de regio op afgelegen plekken bijvoorbeeld fijnstof of vliegtuiglawaai in kaart brengen.



Interessant voor Amsterdam is volgens Groenendijk vooral dat andere aan de ruimtevaart gerelateerde start-ups mogelijk de stad zullen weten te vinden. "Omdat de Europese ruimtevaartorganisatie ESA hier vlakbij zit, in Noordwijk, en omdat het Agentschap Telecom hier hoog aangeschreven staat. Samen kunnen we Amsterdam op de kaart zetten."