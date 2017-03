Amsterdamse start-up Peaks belegt je wisselgeld

Maar zoals altijd met beleggen, kleven er ook risico's aan het gebruik van de 'online piekenpijp' - een ouderwetse buis die je vulde met overgebleven gulden - zoals de start-up het noemt. "Die risico's kunnen we niet wegnemen. Maar je kunt een nieuwe koffie kopen van je wisselgeld, of het in een beleggingsfonds stoppen," zegt Tieleman.



Gebruikers van Peaks kunnen daarnaast zelf een risicoprofiel kiezen, waarbij het rendement afhangt van het onzekerheid. Ook kan de keuze worden gemaakt uit een duurzaam of minder duurzaam profiel.



Rendement

Voor écht jonge beleggers tussen de 18 en 22 jaar is Peaks gratis te gebruiken, maar andere gebruikers betalen na een gratis proefperiode van drie maanden een euro per maand. Daartegenover staat natuurlijk het nodige gemak, maar de maandelijkse kosten betekenen wel dat de microbelegger niet direct gaat verdienen. Wie maandelijks enkel zijn wisselgeld belegt - Tieleman schat dat dat gemiddeld zo'n 25 tot 30 euro per maand is - moet aardig wat rendement halen om uit de kosten te komen.



"Maar als je lang genoeg doorgaat en naast je wisselgeld ook bijvoorbeeld je vakantiegeld belegt, is er prima aan te verdienen," aldus Tieleman. Wie echter boven een belegd vermogen van 2500 euro komt, betaalt daarover een half procent per jaar.



De start-up is op dit moment druk bezig met de app en de nodige vergunningen, maar verwacht in de zomer te kunnen lanceren. Dan moeten niet alleen rekeninghouders van de Rabobank van de dienst gebruik kunnen maken, maar ook van andere Nederlandse banken.