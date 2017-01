Amsterdamse Sahar (20) spreekt namens Nederland in VN-panel

Tijdens het tweedaagse forum komen duizend jongeren van over de hele wereld bijeen om te spreken over jeugdbeleid wereldwijd. "Daarnaast zijn alle ministers met Jeugd in hun portefeuille uitgenodigd om in een panel te spreken. Edith Schippers komt niet, dus spreek ik namens Nederland," vertelt Afzal.



Het panel zal zich buigen over de vraag of er, in navolging van het kinderrechtenverdrag, ook een Youth Declaration moet komen. Afzal: "In zo'n jongerenverdrag zou bijvoorbeeld een verbod op trouwen onder 18 jaar en leerplicht voor alle jongeren tot 21 jaar kunnen worden opgenomen."