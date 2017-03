Amsterdamse moskeeën: Geen druk om Denk te stemmen

Sommige moslims durven geen kritiek te uiten op Denk Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland

"Het is kwalijk dat Denk geen afstand neemt van omstreden imams, nepaccounts op Facebook heeft ingezet om andere politici zwart te maken en mensen onder druk zet. Wij roepen Denk op haar toon te wijzigen, want de onderwerpen die deze partij aankaart, verdienen alle aandacht."



Bij de Al Kabirmoskee aan de Weesperzijde voelt het bestuur zich beslist niet onder druk gezet, zegt Slaby, die ook woordvoerder is van de Al Kabir. "Wij zeggen wel tegen onze mensen dat ze moeten gaan stemmen. Anders bestaat de kans dat ­Nederland te grabbel wordt gegooid omdat er partijen aan de macht kunnen komen die graag allerlei retoriek gebruiken. Maar wij geven als moskee geen stemadvies. Ook niet voor Denk."



"Nederland is een vrij land en een mooi land. De verkiezingen zijn een belangrijke zaak. Dus ga stemmen."



Niet generaliseren

Slaby heeft 'tot gisteren' ook geen geluiden gehoord dat andere Amsterdamse moskeeën onder druk zijn ­gezet om een stemadvies op Denk te geven. Afgelopen weekend waren ­enkele leden van de Noord-Hollandse Raad nog bij zijn moskee op bezoek.



Slaby: "We hebben nauw contact met elkaar. Er is dit weekend over ­allerlei zaken gesproken, maar niet over een druk op moskeebesturen om haar achterban op te roepen op Denk te stemmen. Dat is verwerpelijk. We moeten elkaar niet onder druk zetten. Misschien is het elders in het land wel gebeurd. Waarschijnlijk is er een of andere moskee die dat zo voelt. Maar we moeten nu niet generaliseren."



