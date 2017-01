Amsterdamse kunstenaar ontleedt het Europese volkslied in zes delen

Ik wil met dit werk vooral de vraag stellen of de EU nog wel werkt zoals die hoort te werken Remco Torenbosch

Torenbosch gebruikte het Europese volkslied, oorspronkelijk het slotstuk van de Negende Symfonie van Beethoven.



"We hebben de verschillende muziekpartijen afzonderlijk van elkaar opgenomen. Dit zijn zes partijen geworden, die in zes zalen in het museum te horen zijn. Als je achter elkaar door de zes zalen loopt, maak je de compositie in feite in je hoofd af."



Openleggen

Het gaat de kunstenaar niet alleen om het 'openleggen' van de compositie. "De Europese Unie heeft een werk van één van de herkenbaarste composities van één van de grootste componisten toegeëigend - en de zang weggelaten - en daar het Europese volkslied van gemaakt. Ik was benieuwd wat er gebeurde als ik me het werk ook zou toe-eigenen."



Beethoven heeft in zijn stuk gebruikgemaakt van een tekst van de dichter Friedrich Schiller - die hij 23 jaar vóór de symfonie had geschreven.



Uiteindelijk was de dichter niet tevreden over zijn eigen aandeel; Torenbosch verwijst naar correspondentie van de schrijver over dit specifieke werk: 'Misschien werkt dit stuk voor ons tweeën, maar werkt het niet voor de wereld of Europa.'



"Dat zette mij aan het denken. Dat de EU de tekst heeft verwijderd ook. Ik ben niet anti-EU, maar ik ben wel kritisch. Ik wil met dit werk vooral de vraag stellen of de EU nog wel werkt zoals die hoort te werken."