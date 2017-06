Amsterdamse haven krijgt brandweerbasis

Daarmee is dat materieel niet automatisch geschikt om andere branden in de haven te blussen, zoals laatst de meer dan een dag durende brand in een loods van afvalverwerker Icova of eind april de grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw in de haven. Wel denken Amas en de brandweer dat een 'efficiencyslag' mogelijk is doordat bedrijven in de haven die hier nu hun eigen bedrijfsbrandweer op nahouden hun krachten bundelen.



"Bij de olieopslag moeten we dit soort investeringen toch doen, terwijl uit de cijfers blijkt dat branden vooral voorkomen bij de bedrijven die minder risico meebrengen," legt Amas-voorzitter Peter Boers uit. "Door voorzieningen te delen, halen we meer uit de investeringen die we toch al doen, als bedrijven en als maatschappij."



Langzaam maar zeker kan de samenwerking uitgroeien tot een breed trainings- en kenniscentrum voor veiligheid in de haven. "Met Icova hadden we bijvoorbeeld al een gesprek gehad. Daar was veel animo om mee te doen," zegt gebiedsmanager van de Brandweer Amsterdam-Amstelland Mark van Barreveld.