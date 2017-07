Opdrachtgever liquidatie bekende crimineel Chahid Yakhlaf gepakt

Hij zou de vermoede uitvoerders van een afstand hebben aangestuurd. Yakhlaf werd op Oudjaarsdag 2015 geliquideerd in het Gelderse Kerkdriel.



De sturende rol van Lkhorf blijkt volgens justitie uit gegevens uit de in Canada in beslag genomen computerserver, via welke veel Amsterdamse criminelen hun versleutelde communicatie lieten verlopen.



Lkhorf zou via encrypte PGP-Blackberries (Pretty Good Privacy) contact hebben onderhouden met de vermoede schutters Hicham M. (1994) en Mohamed H. (1990).



Dat heeft officier van justitie Aidan van Veen woendsgmiddag gemeld op een inleidende zitting in de strafzaak tegen de schutters.



Onderwereldvete

Omar Lkhorf is de broer van de eind 2012 in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt geliquideerde Youssef Lkhorf. Hij wordt in het Amsterdamse criminele milieu al tijden beschuldigd liquidaties te hebben aangestuurd.