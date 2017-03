Amsterdamse College Club breidt uit in New York

In Amsterdam heeft de College Club inmiddels al 5000 bezoekers per jaar

De lessen - over onderwerpen als Trump, cybersecurity of architectuur - zijn op uiteenlopende plekken in de stad: van Vondel CS tot Eye, en van Van Gogh Museum tot Rijksmuseum. Docenten zijn mensen als Dick Swaab, Petra Stienen en Jan Peter Balkenende.



In New York zal NYU-hoogleraar Steven Koonin, die diende onder Obama, in het kantoor van Google de aftrap geven. Daarna volgt een college bij Christie's waar een ­veiling van impressionisten is.



Hoewel er online veel aanbod is van colleges en cursussen en de VS grossiert in alumniclubs, merkt Lips dat er veel interesse is voor het initiatief.



"Blijkbaar is er ­behoefte om gelijkgestemden te ontmoeten van diverse achtergronden, buiten een Harvard alumniclub of een advocatenvereniging."