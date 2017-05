Amsterdamse beurs opent in de min

Beleggers moeten het doen met een nagenoeg lege agenda en een gebrek aan richtinggevend nieuws. De beurzen in New York en Londen blijven maandag gesloten.



De AEX noteerde in het eerste handelsuur 0,2 procent lager op 526,80 punten. De MidKap zakte 0,3 procent tot 794,37 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs speelden tot 0,3 procent kwijt. Maritiem dienstverlener SBM Offshore was de sterkste daler onder de hoofdfondsen op het Damrak met een min van 0,7 procent.



Overnamestrijd

Supermarktconcern Ahold Delhaize voerde de AEX aan met een plus van 0,4 procent. ArcelorMittal verloor 0,1 procent. Het staalconcern had net als branchegenoten enigszins last van de sterk gedaalde ijzerertsprijs. Daarnaast heeft het concern samen met zijn Italiaanse partner Marcegaglia volgens bronnen de overnamestrijd rond het Italiaanse Ilva definitief in zijn voordeel beslecht.



BAM was met een min van 1,3 procent de sterkste daler bij de middelgrote fondsen. Het bouwbedrijf is in verlegenheid geraakt door problemen met de in aanbouw zijnde parkeergarage bij de luchthaven in Eindhoven die zaterdag deels instortte. BAM is verantwoordelijk voor dat project.



Kenners rekenen op een schadepost van maximaal 10 tot 12 miljoen euro. In Frankfurt leverde BMW 0,1 procent in. De Duitse automaker kampt met problemen bij fabrieken in Duitsland, China en Zuid-Afrika. Doordat er onderdelen ontbreken heeft de automaker de productie tijdelijk moeten stilleggen.



Amerikaanse olie

De koers van luchtvaartconcern IAG stond onder druk. Een computerstoring bij British Airways, dat onderdeel is van IAG zorgde dit weekend voor veel vertragingen en annuleringen van honderden vluchten. IAG heeft behalve in Londen ook een notering in Madrid. Daar ging het aandeel 2,8 procent omlaag.



De euro was 1,1176 dollar waard, tegen 1,1174 dollar bij het Europese slot op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 49,83 dollar en Brent werd 0,2 procent duurder tot 52,23 dollar.