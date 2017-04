Amsterdamse (89) ontkent doodsteken echtgenoot

De kleine, breekbaar ogende Antonia M. (89) herhaalde het maandagochtend: "Ik heb mijn man niet gedood."



Toch denkt het Openbaar Ministerie dat zij haar echtgenoot Evert, met wie ze 63 jaar getrouwd was, op 10 januari 2015 met een mes te lijf ging. Hij stierf aan steekwonden in hun huis in Watergraafsmeer.



Het verhaal van het leven van het echtpaar in de laatste tijd voor het noodlottige incident klinkt dramatisch. Evert had een zwakke gezondheid, kon nagenoeg niets meer in en om het huis en er kwam weinig bezoek. Antonia M. zei maandagochtend dat de zorg voor haar man vrijwel volledig bij haar terechtkwam. "Maar zo is het nu eenmaal. Je moet doorgaan."



Ze zocht geen hulp. Het echtpaar had soms ruzies die hoog opliepen. Een enkele keer duwde of schopte Antonia M. haar man. "Hij was erg eigenwijs," zei de bejaarde vrouw. Volgens de kinderen werd het hun moeder af en toe te veel.



Later maandag formuleert de officier van justitie de strafeis in de uitzonderlijke zaak en geeft de advocaat zijn visie op de zaak.