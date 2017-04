Amsterdams transportbedrijf verdacht van fraude

De boekhouding vanhet bedrijf is meegenomen voor onderzoek. Ook tien andere transportbedrijven zijn onderwerp van onderzoek. Vijf zijn gevestigd in Zuid-Holland, de andere komen uit Noord-Brabant, Limburg en Flevoland.



Bij de schijnconstructies gaat het erom dat personeel dat in dienst is van een buitenlandse vestiging, door de Nederlandse vestiging wordt aangestuurd. Dat is niet toegestaan.



Rusttijden

Behalve op schijnconstructies, richtten de controles zich op zwartwerken, misbruik van uitkeringen en het manipuleren van de rij- en rusttijden.



Geen enkel bedrijf had de registratie van rij- en rusttijden op orde, meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dinsdag.



De ILT deed de onaangekondigde controles in samenwerking met de politie en de Inspectie SZW.