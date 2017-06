Amsterdams onderwijstraject zij-instromers gaat landelijk

Dat schrijven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer waarin plannen worden gepresenteerd om het lerarentekort aan te pakken.



Op dit moment staan er landelijk al honderden vacatures open voor docenten, maar dat kan in vijf jaar tijd oplopen tot zeker 6000. In Amsterdam wordt eveneens verwacht dat er tegen die tijd, wanneer er geen maatregelen worden genomen, ruim 500 vacatures onvervuld blijven.



Crash courses

Een van de plannen van Bussemaker en Dekker is een landelijke pilot met zij-instromers uit het bedrijfsleven. Daarbij wordt de gemeente Amsterdam als voorbeeld genoemd. Die ondersteunt het Schoolbureau, een organisatie die elfdaagse crash courses onderwijs geeft aan potiëntele leraren uit welk vakgebied dan ook.



Zij krijgen een inkijkje in het onderwijs, om daarna - wanneer ze geschikt zijn bevonden - een verkorte opleiding te volgen tot docent. De minister en staatssecretaris maken nu geld vrij om dit soort zij-instromers te begeleiden.



Uitkering

Naast omscholing, moeten speeddates tussen scholen en leraren die met een uitkering thuis zitten ook een 'voorzichtige bijdrage' leveren aan het terugdringen van het lerarentekort. Er zitten ruim 6000 mensen thuis met een uitkering die les mogen geven in het primair onderwijs. Bussemaker en Dekker stellen 1,25 miljoen euro beschikbaar waarmee vijfhonderd mensen scholing en begeleiding kunnen krijgen.



Verder wordt het makkelijker gemaakt voor leraren uit het voortgezet onderwijs om over te stappen naar het basisonderwijs. Hiervoor wordt subsidie vrijgemaakt. Het gaat om leraren die in het voortgezet onderwijs moeilijk een baan vinden. Het gaat dan bijvoorbeeld om geschiedenis- en gymleraren.



