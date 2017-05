Amsterdams filiaal SecurCash dicht door reorganisatie

Ook de vestiging in Houten moet sluiten.



Het bedrijf kondigde vrijdag de maatregelen aan. In totaal raken 140 mensen hun baan kwijt, waarvan ongeveer 80 in Amsterdam.



De ingreep is vooral ingegeven door het afnemende gebruik van contant geld. SecurCash ziet zich genoodzaakt zijn bedrijfsvoering daarop aan te passen. Het bedrijf gaat het hoofdkantoor verplaatsten van Houten naar Delft.



"Met deze plannen wordt SecurCash gedecimeerd, het gaat om meer dan een op de drie banen'', reageert CNV-onderhandelaar Peter de Ridder.



Hij hoopt dat er voor een deel van de werknemers straks toch nog werk is bij SecurCash. Voor het personeel op de vestigingen die worden gesloten, ligt er al een sociaal plan klaar dat eerder met de bonden is afgesproken.



Wanneer de maatregelen worden doorgevoerd is nog niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk aan het eind van het jaar.