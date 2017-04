Amsterdammers starten actie tegen 'bezet' op de stoep

De actie, met de naam Vrij van bezet, is er niet op gericht het claimen van stukken stoep om spullen te verkopen op Koningsdag tegen te gaan. Integendeel, op de site rept Vrij van bezet er zelfs van dat het verkopen van spullen 'een prachtige traditie' is.



Negatieve connotatie

De actie richt zich alleen tegen het gebruik van het woord bezet. Volgens de initiatiefnemers heeft 'bezet' in de week voor Dodenherdenking en Bevrijdingsdag een negatieve connotatie. 'Om die stukken grond te claimen, tapen we het woord 'bezet' op straten die ooit echt bezet waren,' staat op de site. Vrij van bezet pleit ervoor om bij het opeisen van stukken ruimte voor het verkopen van tweedehands spullen niet langer 'bezet' te gebruiken, maar 'vrij voor'.



"Ik liep met een collega over de Korte Prinsengracht vorige week en zag al overal 'bezet' op straat geplakt. We vonden het wel vreemd, dat mensen zich niet bewust zijn van de betekenis van zo'n woord op straat, en dachten na over hoe het anders kan," vertelt Tim ten Dam van marketingbureau Lemon Scented Tea, dat het initiatief voor de actie nam. Een website was snel gebouwd en de actie wordt gesteund door het Amsterdamse 4 en 5 mei-comité.



Stoepkrijt

De controverse rond het woord bezet op Koningsdag is niet nieuw: in 2014 kreeg een oproep van de gemeente om het woord niet langer te gebruiken bij het reserveren van een stukje stoep landelijke aandacht.



De initiatiefnemers van Vrij van bezet togen afgelopen weekend met een rol oranje tape de stad in om 'bezet' te vervangen door 'vrij voor'. Met succes, vertelt Ten Dam, die de kleinzoon is van verzetsvrouw Mientje ten Dam-Pooters. "Toen ik over de Middenweg fietste, zag ik dat iemand ergens 'Vrij voor Manuel had gestoepkrijt'."



