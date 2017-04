Amsterdammers livestreamen roman Thierry Baudet voor afstudeerfilm

Regisseur Martijn Lenten en producent Colin van Drie hopen op die manier het complete bedrag bij elkaar te krijgen om Lentens korte afstudeerfilm 'Dit Is Voor Niemand Leuk' te maken. Daarvoor is 3800 euro nodig.



"We zochten iets wat bij de titel van de film past, dus bedachten we een vreselijk boek te gaan voorlezen van een vreselijke vent," zegt Lenten, die aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht studeert.



De debuutroman van Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet, 'Voorwaardelijke Liefde', verscheen in 2014. De roman kon op veel commentaar rekenen vanwege een passage waarin de hoofdpersoon stelt dat vrouwen zich aangetrokken voelen tot verkrachters.



Zonder pauzes

Hoe lang Lenten en Van Drie moeten voorlezen tot het boek uit is, moet blijken. Het voorlezen doen ze per toerbeurt en zonder pauzes. Lenten heeft het boek nog niet gelezen. Hij kocht het deze week.



De inhoud van 'Voorwaardelijke Liefde' heeft verder niets met Lentens film te maken, stelt de regisseur. Dit Is Voor Niemand Leuk gaat over vriendschap onder Amsterdamse jongeren.



Volgens Lenten heeft de Amsterdamse jeugd een manier van omgaan met elkaar waarin het vaak moeilijk is om te onderscheiden wat gemeend is en wat ironisch wordt bedoeld. "Sommige mensen praten bijna alleen maar in grappen waarbij de een de anders telkens weer overtreft. Ik herken dat vanuit mijn eigen vriendenkring en van toen ik van Utrecht naar Amsterdam verhuisde. Het kan grappig zijn, maar ik vind het ook vaak frustrerend en vermoeiend. Daar gaat de film over."



