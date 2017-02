Amsterdammers houden toezicht op Blauwe Moskee

Dit uit solidariteit na de aanslag op een moskee in het Canadese Quebec, die aan zes mensen het leven kostte. In navolging daarvan besloot de Blauwe Moskee de deuren voorlopig te sluiten tijdens het middaggebed, en camera's op te hangen.



"Laten we voorkomen dat angst voor de ander de overhand krijgt en blijven bouwen aan het onderlinge vertrouwen en investeren in structureel contact," aldus de initiatiefnemers. De groep verzamelt vanaf 12.00 uur bij de moskee in Nieuw-West. Een afgevaardigde van de Protestantse Kerk Amsterdam zal kort het woord voeren.



Brussel

De actie is vooral symbolisch van waarde, geeft Roemer van Oordt van het pact aan. "We willen een gebaar maken naar de moslimgemeenschap in Nederland maar ook laten zien dat er een structureel probleem heerst dat wat ons betreft onderbelicht blijft. Het is eerder de vraag wanneer dan of er weer een aanval op een moskee komt." Het Veiligheidspact, waarin moslims, joden, christenen en andere organisaties verenigd zijn, organiseerde vorig jaar een bijeenkomst na de aanslag op vliegveld Zaventem in Brussel.



De zorgen over de veiligheid zijn groot binnen de moslimgemeenschap. Na de aanslag in Quebec besloten vier grote moskeeën in Rotterdam, Den Haag, Utrecht en dus ook de Blauwe Moskee in Amsterdam de deuren te sluiten tijdens het gezamenlijke gebed.



Lees ook: Het gebed begint en de deur gaat op slot: 'Er hoeft maar één gek te zijn'