Amsterdammers bewaken Blauwe Moskee: 'Nu een moskee, straks de homo's'

Wij zouden hetzelfde doen als het om een synagoge of kerk ging. We zijn tenslotte allemaal Amsterdammers. Rachid Abouhrait

Daarom stelt hij een initiatief als dit zo op prijs. "Wij zouden hetzelfde doen als het om een synagoge of kerk ging. We zijn tenslotte allemaal Amsterdammers."



Iemand die echt kwaad in de zin heeft, schrikt ongetwijfeld niet van de rij van een stuk of 25 mannen en vrouwen, maar daar gaat het nu niet om. Het gaat om de boodschap en die paar mensen die er zijn vormen wel een gemoedelijke mix van Amsterdammers. Precies zoals het overal zou moeten zijn, is de gedachte.



De Joodse Bertie van Gelder (83) zag de oproep op Facebook langskomen en besloot van Oost naar West te komen, een uur met de tram. Want dit is belangrijk. "De deuren dicht, dat is zo naar. Ik ziet het al bij de synagoges, die bewaakt worden. Zoiets wil je niet hier ook."



Afschuwelijk

De oproep kwam voor sommigen wat laat, maar Gerard van der Zandt (66), lid van de protestantse Keizersgrachtkerk, besloot zijn plannen opzij te zetten om hierheen te komen. "Ik ben niet zo'n angsthaas, hoor."



Bang dat zoiets als in Quebec ook hier gebeurt, is hij niet. Maar met een moslima als schoondochter kwam het opeens toch wel dichtbij. "Nu is het een moskee, volgende keer zijn het homo's. Discriminatie is iets afschuwelijks."



Ook de voorzitter van COC Amsterdam, Peter de Ruijter (46), is erbij, voor zichzelf en namens het COC. "We zien dat deze groep onder druk staat en of je het er nu mee eens bent of niet, het mag nooit een reden zijn om te discrimineren."



Daar sluit Mohamed Babou (49), vrijwilliger bij de Blauwe Moskee, zich bij aan. Hij loopt rond met kleine goud versierde glaasjes thee en stukken cake. Wat voor cake? "Lekker zoet!"



Hij vindt het prachtig dat de mensen voor de deur bij elkaar zijn gekomen, want hij is wel bang na de aanslagen. "We moeten elkaar steunen, want we moeten ook samen leven."