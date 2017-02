Amsterdammer voelt zich meer verbonden met stad dan met Nederland

In de IJmond beschouwt men de vergrijzing en de krimp van de beroepsbevolking als een probleem dat veel aandacht verdient, in het landelijke Waterland geldt dat voor de oprukkende verstedelijking.



Amsterdamse inbreng

Het afnemen van het vertrouwen in de politiek wordt gevoeld in Zuid-Kennemerland, de regio met onder meer het door crises geplaagde Bloemendaal.



De Amsterdamse inbreng kenmerkt zich door een zekere somberheid over de gang van zaken in de provincie.



Gevraagd naar een oordeel over de ontwikkelingen op een twintigtal terreinen, gingen de handen maar af en toe op elkaar.



Somberheid over het aanbod van woningen is voorstelbaar, maar ook over de inkomensverschillen, veiligheid en de sociale samenhang scoort Amsterdam relatief laag.



Ligging aan zee

Opvallend: de Amsterdammer maakt zich ook zorgen over normen en waarden. Waar in de IJmond bijna de helft van de ondervraagden daar pessimistisch over is, is dat in de hoofdstad liefst driekwart.



Optimisme is er hier vooral over economie en werkgelegenheid, en ook met het openbaar vervoer en de kwaliteit van het water zit het volgens relatief veel Amsterdammers in de toekomst wel snor.



Nog wat interessante bijvangst uit het onderzoek: Amsterdam is de enige regio in Noord-Holland waar de verbondenheid met de eigen stad groter is dan met Nederland (81 procent tegen 72 procent).



Die band met de stad is ook veel groter dan de band die andere Noord-Hollanders hebben met hun woonplaats. Bij de buren in Amstelland-Meerlanden is de score van verbondenheid zelfs maar 58 procent.