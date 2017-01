Amsterdammer dolblij met teruggevonden basgitaar

Hoe kon ik zo debiel zijn?

"In eerste instantie was ik niet heel wanhopig. De muziekscène is een hechte scène, veel instrumenten komen na vermissing snel terug bij de eigenaar. Handelen in de instrumenten is moeilijk omdat ze worden herkend."



Politie

Xander ging naar de politie om aangifte te doen van zijn vermissing. De politie had geen basgitaar binnen gekregen. Naarmate de weken en maanden vorderden, gaf de muzikant langzaam de hoop op. Zijn basgitaar was weg.



Iets meer dan een jaar later werd de basgitaar toch teruggevonden. Xander, zelf reizend in het buitenland, werd door vrienden gewezen op een advertentie op Marktplaats. Zijn broer besloot met politie de verkopers van de basgitaar te bezoeken.



De verkopers, wonend boven de kroeg waar de basgitaar ooit werd achtergelaten, werden direct in de boeien geslagen. "Dat vond ik iets te heftig," zegt Xander.



"Achteraf bleek dat de jongens de basgitaar gewoon hadden aangegeven bij de politie, maar dat op het bureau niet de link werd gelegd met mijn vermissing."



Xander is voortaan nog zuiniger met zijn favoriete instrument dan hij al was. "Er zit zo'n ziel in. Ik slaap er praktisch mee."