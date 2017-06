Amsterdammer begint actie voor komst Soho House

Amsterdam creatief

De rechter heeft eind mei in een rechtszaak, die was aangespannen door een groep buurtbewoners, bepaald dat het concept van Soho House niet onderscheidend genoeg is om een vergunning te krijgen.



Dat is dé uitzonderingsregel op de hotelstop die sinds dit jaar in de bepaalde delen van de stad geldt.



Van Dijk: "Ik vind het een vreemde uitspraak. Ik heb in 365 hotels in Amsterdam geslapen, maar een onderscheidender concept dat van Soho House heb ik nog niet gezien. Wethouder Ollongren zei vorige week nog dat Amsterdam zich steeds meer onderscheidt als creatieve wereldstad. Dan moet Soho House er volgens mij júist komen."



Zo'n 1300 bewoners zijn het inmiddels met hem eens.



