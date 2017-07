Amsterdammer (21) krijgt 18 maanden voor werpen handgranaat in winkel

De rechtbank Midden-Nederland vindt bewezen dat de man in maart van dit jaar 's nachts een stoeptegel door de ruit van de winkel heeft gegooid en vervolgens een granaat door het gat wierp, die tot ontploffing kwam.



De officier van justitie had 36 maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk, geëist omdat hij mensenlevens in gevaar zou hebben gebracht. Volgens de rechtbank is niet vastgesteld dat de explosie krachtig genoeg was om de personen in de bovenwoning in levensgevaar te brengen.



De man is volgens de reclassering licht verstandelijk beperkt met impulsief en ondoordacht gedrag. Een duidelijk motief voor zijn daad is volgens de rechtbank niet naar voren gekomen. Hij moet daarom een behandeling ondergaan en wordt opgenomen in een instelling voor begeleid wonen.



Bovendien moet hij 3340 euro schadevergoeding betalen aan de winkeleigenaar. Een even oude medeverdachte die de auto bestuurde waarin de dader zat, werd vrijgesproken. Er is geen bewijs dat de man wist dat de hoofdverdachte een granaat tot ontploffing zou brengen.