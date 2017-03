Amsterdammer (18) hoeft niet terug de cel in na busoverval en straatroof

De rechter heeft hem deze week veroordeeld tot twaalf maanden jeugddetentie waarvan zeven maanden voorwaardelijk. Zijn onvoorwaardelijke celstraf is net zo lang als zijn voorarrest, waardoor hij niet terug de gevangenis in hoeft.



De man volgt een langdurig hulptraject omdat hij een emotionele ontwikkelingsachterstand heeft. De rechter wil dit traject niet doorkruisen en stuurt hem daarom niet opnieuw de cel in. Wel moet hij een schadevergoeding betalen van ruim 1300 euro.



Straatroof

De Amsterdammer heeft op 25 augustus 2016 geprobeerd een buschauffeur te overvallen. Hij bedreigde de chauffeur bij bushalte Meer en Vaart met een mes en riep 'geld, geld. Dit is een overval'. De buschauffeur verzette zich en de overvaller vertrok zonder buit.



Een uur later overviel hij een vrouw op het Osdorpplein. Ze kreeg bij de roof een klap in haar gezicht, vervolgens werd haar tas met persoonlijke eigendommen meegenomen. Een deel van de inhoud van de tas werd in de woning van de man aangetroffen. Haar telefoon werd teruggevonden bij een heler.