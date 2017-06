Amsterdam zoekt verkoeling op zomerse maandag

Ruimere regels terras bij hitte

Als het warmer wordt dan 28 graden mogen horecazaken met terras in stadsdeel Centrum hun terras vergroten. De gemeente: 'Als gisteren om 15.00 uur voorspeld is dat het vandaag 28 graden of meer wordt. Is het op de dag zelf toch kouder dan 28 graden, terwijl de voorspelling wel hoger was, dan mag u het terras toch vergroten.'



In bepaalde straten in het Centrum mogen horecazaken zonder terrasvergunning ook een klein terras plaatsen. Bijvoorbeeld één of twee tafeltjes aan de gevel.