Amsterdam zet komende jaren in op betaalbare huurwoningen

Als we de prijzen aan de markt overlaten, is Amsterdam alleen nog bereikbaar voor mensen met geld Wethouder Laurens Ivens (Wonen)

Voortaan valt 40 procent van de nieuw te bouwen huizen in de goedkope huur en nog eens veertig procent in de middeldure huur en koop. De overige 20 procent komt in het dure segment. Hiermee maakt Amsterdam een einde aan de verdeling die al jarenlang geldt voor nieuwbouw; 30 procent sociale huur, 70 procent marktpijzen.



Betaalbare stad

Volgens SP-wethouder Laurens Ivens is de ingreep nodig om de stad betaalbaar te houden. "Als we de prijzen aan de markt overlaten, is Amsterdam alleen nog bereikbaar voor mensen met geld."



Voor sociale woningen geldt een maximale huur van 710 euro per maand. Ivens wil dat de middeldure huur uitkomt rond 850 euro. Volgens hem bedraagt de huur in de vrije sector voor deze huizen al snel 1500 euro per maand.



Voorrang

Amsterdam gaat ook onderzoeken of agenten, verplegers en onderwijzers voorrang kunnen krijgen voor middeldure huurhuizen. De stad kent een groot tekort aan deze arbeidskrachten, die teveel verdienen voor een sociale huurwoning en te weinig om een huis in de stad te kunnen kopen.



De stad wil met omliggende gemeenten afspraken maken over regiobinding. Dit betekent dat de helft van de sociale huurwoningen alleen toegankelijk zijn voor mensen uit deze streek.