Amsterdam zet extra mensen in bij ontoegankelijke stembureaus

Bij de landelijke verkiezingen kreeg de gemeente klachten over vijf stembureaus in de stad. Alle klachten hadden te maken over de toegankelijkheid van de bureaus voor mensen in een scootmobiel en over de hoogte van het bureaublad in het stemhokje.



Om de stemgerechtigden bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 tot dienst te zijn, wordt een extra stembureaulid geplaatst in die stembureaus.



Naast deze wijziging wordt in de toekomst gekeken hoe alle Amsterdamse stemlokalen rolstoelvriendelijk gemaakt kunnen worden. Nu is het volgens de Kieswet nog verplicht om minimaal 25 procent van de stemlokalen rolstoelvriendelijk te maken.



Het Meldpunt Onbeperkt Stemmen kreeg tijdens de landelijke verkiezingen in maart 110 klachten over stembureaus in Nederland. De meeste klachten gingen over het stembiljet. Voor mensen met een visuele beperking was moeilijk leesbaar. Anderen klaagen over de grootte van het biljet.