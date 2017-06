Amsterdam zet 190 euro boete op straatintimidatie

Handhavers en politie zullen in eerste instantie waarschuwingen uitdelen, maar vanaf 1 januari 2018 volgen boetes van 190 euro per overtreding.



Dat schrijft burgemeester Eberhard van der Laan. Vorig jaar dienden de toenmalige raadsleden Dilan Yesilgöz (VVD) en Marijke Shahsavari (CDA) een plan in om een verbod op straatintimidatie in te voeren. Hiermee wordt nafluiten, -sissen of joelen strafbaar.



Uit onderzoek blijkt dat vooral vrouwen hier slachtoffer van zijn, 83 procent van de vrouwen tussen de 15 en 34 jaar wordt weleens om seks gevraagd of nagefloten in de publieke ruimte. Ook steeds meer LHBT'ers zijn slachtoffer. Onlangs nog klaagden bekende Amsterdamse drag queens dat zij niet meer in een jurk door het centrum konden lopen zonder uitgescholden te worden.



Uitschelden van hulpverleners

Het verbod op straatinitimidatie wordt opgenomen in de APV. Daarmee kunnen handhavers en agenten dadelijk een prent schrijven als zij een overtreder van dit verbod op heterdaad betrappen. Een verbod in de APV is overigens geen grond om aangifte bij de politie te kunnen doen.



Komend half jaar wordt gebruikt om te waarschuwen, in het nieuwe jaar worden de eerste boetes uitgedeeld. Minderjarigen krijgen een HALT-straf opgelegd.



Als het in de praktijk lastig blijkt om daders te betrappen op heterdaad omdat de handhavers herkenbaar zijn in hun uniform, dan zal de gemeente boa's in burger inzetten. Na een jaar wordt de handhaving geëvalueerd.



Ook het uitschelden van hulpverleners en opsporingsambtenaren kan op deze manier effectief worden bestreden. Dit gebeurt volgens Van der Laan in toenemende mate. "Indien zij worden gehinderd in hun werk heeft dit een negatief effect op de openbare orde."



Lees ook: Straatintimidatie in Amsterdam: 'Iedere vrouw wordt weleens nageroepen'