Amsterdam wint en verliest wat af op (internationale) ranglijsten

Stijgers & Dalers

Over invloedrijk gesproken, ons aller burgervader Eberhard van der Laan is de op vier na invloedrijkste Nederlander van 2016 en Beatrix Ruf, directeur van het Stedelijk Museum, behaalde de elfde plek op de lijst met machtigen in de kunstwereld. Ze gaf daarmee de directeur van het prestigieuze MoMa-museum in New York én Chinese kunstenaar Ai Weiwei het nakijken.



Gajes zal je er niet vinden, maar cocktailbar Tales & Spirits in de Lijnbaanssteeg hoort wel bij de twintig beste bars ter wereld. Cocktailbar Door74, 'residentbar' van cocktailkoningin Tess Posthumus en vorig jaar nog nummer 33 op de lijst, verdween uit de top 50.



Het ietwat kleine terras van Tales & Spirits kon vakblad Missethoreca blijkbaar niet bekoren. In de jaarlijkse terras top 100 is slechts één terras opgenomen: dat van Strandzuid. Serre, De Liefde, Parker's en The College Hotel voldeden kennelijk niet meer aan de eisen en verdwenen van de lijst.



Volgens The Guardian kan je daarentegen beter naar Roest, dat ze als een van de tien beste stadsstranden van Europa benoemden. Toch jammer dat het juist nu weg moet.



Om de lijst vrolijk af te sluiten: volgens de jaarlijkse misdaadmeter van het AD is Amsterdam is opnieuw de onveiligste gemeente van Nederland. Dat is toch geen vrolijk nieuws? Nee zeker niet. Maar het blijkt niemand te deren: Amsterdam blijft de populairste stad op te wonen.