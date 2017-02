Amsterdam vijfde filestad van Nederland

Dat blijkt uit onderzoek van TomTom. Elk jaar meet het bedrijf, op basis van de daadwerkelijke reistijden van automobilisten, de verkeersopstoppingen in stedelijke gebieden.



Ondanks het feit dat de vertraging in Amsterdam met twee procent is toegenomen, zakt de stad na drie jaar lang op nummer drie te hebben gestaan, nu naar de vijfde plek. Volgens TomTom laten de cijfers zien dat iemand die dagelijks in de spits van en naar werk reed, vorig jaar 101 uur in de file heeft gestaan.



Haarlem gaat naar huis met de titel filestad van Nederland. Daar lopen reizigers gemiddeld 27 procent vertraging op. Op nummer twee en drie staan Den Haag en Leiden. In bijna alle steden is de verkeersdrukte toegenomen ten opzichte van 2015.