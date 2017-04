Amsterdam start onderzoek naar dak- en thuisloze lhbti-jongeren

Het onderzoek wordt gedaan door planbureau Movisie, en loopt tot zomer 2018. Na afloop worden de resultaten vertaald in het jeugdbeleid en in de agenda lhbti (Roze Agenda) van de gemeente Amsterdam.



Het is het eerste onderzoek naar de problematiek van deze groep in Amsterdam. Over de aard en de omgang de problematiek onder dak- en thuisloze lhbti-jongeren in Amsterdam is ook nog niet veel bekend.



Middelengebruik

Uit buitenlands onderzoek blijkt dat lhbti-jongeren vaker kampen met middelengebruik en psychische problemen. Bekend is dat dergelijke problemen bijdragen aan het dak- en thuisloosheid.



"We willen in kaart brengen of dak- en thuisloze jongeren in Amsterdam specifieke problemen en behoeften hebben die gerelateerd zijn aan hun lhbti-zijn," zegt de woordvoerder van wethouder Simone Kukenheim (Onderwijs, Jeugd en Diversiteit). "Er wordt gekeken of ze wel goed bereikt worden door de bestaande jeugdzorg, en zo niet, wat er moet worden gedaan om ze wel te bereiken,"



Om de - naar verwachting moeilijk benaderbare - jongeren beter te kunnen bereiken worden voor het onderzoek voormalig dak- en thuisloze lhbti'ers als medeonderzoekers ingezet.



