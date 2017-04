Amsterdam over Turks referendum: 'Dag van nationale rouw'

Ik heb nog veel familie daar en voel me er straks misschien veiliger bij om alleen als Nederlandse politica daar te doen

Mehmet Yamali van de Fatih-moskee aan de Rozengracht heeft geen Turks paspoort en stemde dus ook niet. Had hij dat wel gedaan, dan was hij waarschijnlijk voor ja gegaan. Hij voorzag een uitslag zoals die er uiteindelijk kwam wel.



Sterke regering

"Ik heb altijd rond de 51 procent ja voorspelt. Ik denk dat het veel hoger uit was gevallen als Erdogan stelliger was geweest in hoeveel macht hij naar zich toe wil trekken." Yamali wijst op het feit dat Turkije sinds 1946 'ongeveer 56' regeringen had, die het vaak maar anderhalf jaar volhielden. Het huidige systeem werkt daarom niet, zegt hij.



"Mijn ja was ja tegen een sterke regering geweest. Eentje die alle verantwoordelijkheid op zich kan nemen. Doen ze het slecht, mag het volk ze ook weer wegsturen. Dat blijft belangrijk voor me. Erdogan mag straks bijvoorbeeld ook maar één keer het parlement wegsturen. Die voorwaarden zijn van belang. Maar ik denk dat als Erdogan had gezegd: 'geef mij helemaal alleen de macht', dat hij nog veel ruimer had gewonnen. Mensen vertrouwen hem wel, maar het systeem nog steeds niet voldoende." Of Erdogan nu ook daadwerkelijk tot en met 2029 de macht houdt in Turkije, de uitslag biedt hem die mogelijkheid, durft Yamali nog niet te zeggen. "Turkije is een riskante plek. Ze zitten daar vlakbij Syrië, midden tussen de rotzooi. Er kan van alles gebeuren."



'Triest'

Volgens Selma Ablak, voorzitter van vrouwenplatform Zijn, gelieerd aan de omstreden Gülenbeweging, verwachtte ook geen ruime overwinning. Ook binnen Erdogan's eigen AKP-partij was twijfel, hoorde ze bij contacten van haar in Turkije. De uitslag van het referendum vindt ze vooral triest voor de 49 procent van de bevolking die op 'nee' stemde. "Voor mij voelt het als een dag van nationale rouw. Er schijnt toch gesjoemeld te zijn geweest. De kans dat dat uitgezocht wordt acht ik niet groot." Zelf maakte ze geen gebruik van haar stemrecht. "Ik vind dat de Turken zelf moeten bepalen hoe ze geregeerd willen worden. Daar acht ik ze capabel genoeg voor."



Kaya is er niet direct van overtuigd dat de Turkse kiesraad zich zal buigen over de vermeende fraude. "Er is zeker nu er een noodtoestand geldt zoveel intimidatie. Het is niet te begrijpen hoeveel macht Erdogan al naar zich toe heeft getrokken." Het raadslid speelt met de gedachte bij een volgend bezoek aan Turkije afstand te doen van haar Turkse nationaliteit. "Ik heb nog veel familie daar en voel me er straks misschien veiliger bij om alleen als Nederlandse politica daar te zijn. Maar ik maak me zorgen om mijn familie. Zij kunnen geen afstand van hun nationaliteit doen."



Van de min of meer zalvende woorden van premier Binali Yildirim, die zei dat ja- én nee-stemmers samen Turkije vormen, is Ablak niet onder de indruk. "Yildirim heeft zeer binnenkort sowieso niets meer te zeggen. Die toespraak is voor de bühne, de macht ligt al bij Erdogan."