Amsterdam nummer één meest culturele steden ter wereld

De makers van de lijst gebruikten TripAdvisor om het aantal theaters, musea, kunstgalerieën, concerthallen en Michelin-restaurants vast te stellen. Ze deden dit voor de dertig steden wereldwijd die meeste internationale bezoekers ontvingen die ook in de stad bleven slapen.



Voor deze steden keek de lijst naar het aantal inwoners in relatie tot het aantal culturele attracties in de stad. Zo telt Amsterdam volgens de lijst onder andere 96 theaters, 81 musea en 54 kunstgalerieën. Tussen 2013 en 2015 zouden internationale bezoekers 1,1 miljard euro in de Nederlandse hoofdstad hebben uitgegeven.



Weinig bewoners

De relatief kleine populatie van Amsterdam zal zeker meespelen in de hoge positie op de lijst. Amsterdam heeft, vergeleken met andere hoofdsteden, relatief weinig bewoners, maar ontvangt wel veel buitenlandse bezoekers.



Dit verklaart ook waarom een stad als Dublin op de tweede plek eindigt, terwijl Londen, met meer dan drie keer zoveel musea, op de tiende plek staat.



Opvallend is het grote aantal Michelin-restaurants in Amsterdam. Dit zijn er 43. Steden als Dublin en Praag, de nummers 2 en 3 op de lijst, moeten het met respectievelijk vijf en drie restaurants doen die minimaal één Michelinster hebben. Miami, de nummer vier, heeft er zelfs geen.



Top 10 meest culturele steden:

1. Amsterdam

2. Dublin

3. Praag

4. Miami

5. Parijs

6. Barcelona

7. Milaan

8. Rome

9. Wenen

10. Londen