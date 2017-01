Amsterdam nog geen French Tech Hub

Dit initiatief is nog erg pril Axelle Lemaire

Maar Lemaire was onvermurwbaar. "Er is hier zeker een bloeiende Franse gemeenschap van ondernemers, maar we kunnen niet zeggen dat zij allemaal weet hebben van dit initiatief. Het is nog erg pril." Eind dit jaar kijkt ze er opnieuw naar. Verder noemt ze het 'een kwestie van tijd' dat Amsterdam een French Tech Hub wordt.



Concurrentie

Toch is de samenwerking ook verwonderlijk. Amsterdam en Parijs strijden tegelijkertijd om afdelingen van banken die vanwege de Brexit een veilig heenkomen in de EU zoeken. Bij de Amsterdamse ambitie om in de top drie van start-upsteden in Europa te komen, is Parijs een van de steden die ingehaald moet worden.



Lemaire ziet geen bezwaar. Technologiebedrijven kunnen overal neerstrijken waar snel internet is. "In een verenigd Europa is het zinloos om Frankrijk met China te laten concurreren en Nederland met de VS."



Ollongren, die enthousiast is over de Franse aanpak met steunpunten in zoveel wereldsteden, is het met haar bezoekster eens. Met een verwijzing naar de Amerikaanse president Trump: "It's Europe first."