Amsterdam moet langer wachten op ja-ja-sticker

'De gemeente wil de regelgeving daarvoor zorgvuldig invoeren, en dat vraagt wat extra tijd. Voor de zomer zal een nieuwe startdatum bekend worden gemaakt,' zo maakt de gemeente in een schriftelijke verklaring bekend.



Reclame op de mat

Vorig jaar april werd een initiatiefvoorstel van de Partij van de Dieren aangenomen waardoor Amsterdammers vanaf dit jaar geen ongevraagde reclamepost meer door de brievenbus krijgen. Met de ja-ja-sticker krijgen alleen mensen die dat willen reclame op de mat.



Niet iedereen is blij met het besluit. Verspreiders van reclamedrukwerk stapten naar de rechter vanwege de invoering van de ja-ja-sticker in Amsterdam.



Afval scheiden

De gemeente laat weten: 'Door het gebruik van de ja/ja-sticker, kunnen we met elkaar veel papier besparen. Huishoudens zonder sticker ontvangen jaarlijks 34 kilo aan reclamedrukwerk. Een gemiddeld Amsterdams huishouden gooit 115 kg papier per jaar weg. Hoe minder (gerecycled) papier we gebruiken hoe meer energie en grondstoffen we besparen. Het verminderen en beter scheiden van afval is een belangrijke ambitie van de gemeente Amsterdam.'