Amsterdam krijgt school gericht op dataspecialisten

De drie opleidingsinstanties starten in samenwerking met het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) volgende maand de Amsterdam School of Data Science.



Dit opleidingsplatform moet het tekort aan datawetenschappers op de arbeidsmarkt terugdringen. In 2018 zijn er zeker 8000 dataspecialisten nodig in ons land, verwacht de Nationale Denktank. Ook kunnen mensen die al in deze sector werken zich met een van de tweehonderd data-opleidingen bijscholen.



De school werkt samen met verschillende (Amsterdamse) bedrijven die zich bezighouden met het analyseren van grote hoeveelheden data, zoals Philips, Elsevier en Qualcomm. Ook is het gekoppeld aan het eerder opgerichte platform Amsterdam Data Science, dat 600 datawetenschappers met elkaar verbindt.



Amsterdam School of Data Science wordt op 24 maart officieel geopend door wethouder Kajsa Ollongren (Economie).