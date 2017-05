Amsterdam krijgt langdurige werklozen niet aan de baan

'Echt jammer," reageert SP-wethouder Arjan Vliegenthart op de evaluatie die dinsdag is uitgekomen. "Vooral voor die mensen die een duwtje in de rug nodig hebben." Dat duwtje in de rug blijkt nauwelijks te werken, concludeert de dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) in een onderzoek naar het effect van de perspectiefbanen.



Dit instrument is in 2015 in het leven geroepen door Vliegenthart om Amsterdammers die al langdurig in de bijstand zitten, weer aan het werk te krijgen. Zijn doelstelling was om in 2015 vijftien en in 2016 nog eens honderd van deze banen te creëren. Het werden er elf. Niet de aantallen waarop hij had gehoopt, concludeert Vliegenthart.



Afstand tot de arbeidsmarkt

Amsterdam kent tal van hulpmiddelen voor mensen met een, zoals dat heet, afstand tot de arbeidsmarkt. Zo kregen maandag elf medewerkers, met ondersteuning en subsidie van de gemeente, een vast contract bij de sociale firma Milieu Werk.



Ze sorteren bij het Afval Energiebedrijf elektrische snoeren, zodat het koper kan worden gescheiden, verkocht en hergebruikt. De perspectiefbanen richten zich op mensen die minder begeleiding nodig hebben, maar toch al heel lang in de bijstand zitten, bijvoorbeeld door gebrek aan opleiding, of omdat ze een vak hebben geleerd waarnaar weinig vraag is. Mensen dus die geen intensieve begeleiding nodig hebben, zoals de werknemers bij Milieu Werk, maar wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken.