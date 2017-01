Amsterdam knipte vorig jaar bijna 65.000 fietsen weg

In 2016 zijn er 63.710 fietsen binnengebracht bij het Fietsdepot. Hiervan bestond 37% uit verwaarloosde fietsen. https://t.co/Soy8c2TDtq — Fietsen in Amsterdam (@FietsAmsterdam) 27 januari 2017

Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat een ketting er af ligt, remmen kapot zijn of het stuur dan wel zadel onbruikbaar is of zelfs ontbreekt. "De eigenaar zou zijn fiets nog wel kunnen (laten) repareren, maar neemt die moeite kennelijk niet meer," verduidelijkt de gemeente.



Plek zat

Die verwaarloosde fietsen worden na binnenkomst in het depot 2 weken bewaard. Fietsen die uit de stad zijn weggeknipt omdat ze fout of te lang geparkeerd zijn, blijven 6 weken staan in het depot. Aan stallingsruimte daar is vooralsnog geen gebrek.



Sinds september vorig jaar mogen fietsen in de hele stad niet langer dan zes weken geparkeerd staan. Daarna worden ze verwijderd en naar het depot in het westelijk havengebied gebracht. Of die regel effect heeft op het aantal fietsen dat in Amsterdam wordt weggeknipt is vanwege de nog korte geldigheid niet te zeggen. Van het centrum, waar de zogenoemde zeswekenregel al sinds de zomer geldt, zijn al wel specifieke data beschikbaar.