Amsterdam houdt festival over nieuwe stedelingen

In 2010 verscheen van Doug Saunders, schrijver, journalist en hoofdpreker op het ISHF, het boek Arrival City. 'Arrival cities' zijn plekken waar nieuwkomers neerstrijken wier leven 'in transitie' zijn, op weg naar een beter bestaan. In deze wijken zindert het van activiteiten en kansen. Maar deze buurten kunnen ook ten prooi raken aan criminaliteit en drugs of zelfs terrorisme, zoals Molenbeek in Brussel.



Saunders was een van de eersten die de toeloop naar de stad zo grondig analyseerde en beschreef. Daarvoor reisde hij naar de sloppenwijken en voorsteden van China en Bangladesh, waar weggetrokken boeren van het platteland zich verbeteren, maar ook naar de arrival cities Los Angeles en Slotervaart in Amsterdam, met als aanleiding de moord op Theo van Gogh. Slotervaart werd volgens Saunders te veel een dumpplaats voor migranten, te ver verwijderd van contacten met de rest van de stad.



McKinsey-onderzoek

Twee jaar na Saunders' boek kwam het grote McKinsey-onderzoek naar de groei van steden, waaruit bleek dat er al meer dan 23 megasteden waren met meer dan tien miljoen mensen. Jaren daarna werd de wereld geconfronteerd met grote vraagstukken van nieuwkomers. De belangrijkste daarvan zijn: hoe vind ik werk, goede scholing voor de kinderen en betaalbare huisvesting?



De toeloop naar steden leidt tot een enorme vraag naar huisvesting. Speculatie en huurprijsstijging is de realiteit in alle vrijwel grote wereldsteden. Vorig jaar kreeg het thema ook aandacht in het boek Making Heimat. Germany, Arrival Country. Migratie is alom aanwezig. Nieuwkomers wonen in 'transitiesteden' met bewoners wier leven in 'transitie' is.



Het hoofdonderwerp is, aldus Pepijn Bakker, die onder meer namens de corporatiekoepels Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC), Aedes, en Housing Europe, het festivalorganiseert, migratie naar de steden en de nieuwkomers. De toekomst van sociale huisvesting in Nederland, maar ook in diverse Europese steden zal worden geschetst.



Ongedeelde stad

Afgevaardigden uit Wenen, Kopenhagen, Parijs en Berlijn komen vertellen wat zij doen om een ongedeelde leefbare stad te behouden. Ook aanpalende onderwerpen komen aan de orde. Hoe is het om oud te worden in de steeds drukker wordende stad? Hoe spelen stedenbouwers in op de trends?



Twee Italiaanse huisvestingsdeskundigen, Giordana Ferri (architect, betrokken bij een wooncoöperatie) en Rossana Zaccaria (woonkoepel Legacoop Abitanti) geven een workshop waar zij laten zien hoe in Italië middengroepen op de krappe stedelijke woningmarkten worden bediend. Er bestaat zogeheten sociale huisvesting, waarmee private coöperaties worden bedoeld, die middengroepen helpen wooncarriëre te maken. De sociale sector wordt in Italië plubieke huisvestig genoemd. Die kalft af, waardoor de taak van coöperaties in drukke gebieden steeds belangrijker wordt.