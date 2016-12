Amsterdam gaat meer statushouders aan werk helpen

In november maakte de gemeente bekend dat dankzij de speciale Amsterdamse aanpak ruim zeshonderd statushouders, die nog in een asielzoekerscentrum zitten, al aan een baan of opleiding zijn geholpen.



De methode is eerder dit jaar geïntroduceerd om te voorkomen dat vluchtelingen massaal in de bijstand terecht komen. In Amsterdam zit 65 procent van de statushouders in de bijstand.



Vroeg stadium

Voorheen ging de inburgering pas in op het moment dat een vluchteling een woning had. Nu begint de gemeente al in een vroeg stadium en worden statushouders, van wie bekend is dat ze naar de stad komen, al opgezocht in het azc. Werkgevers en bemiddelaars gaan mee, met vacatures op zak.



Omdat de aanpak een succes blijkt, wordt de methode uitgebreid. De gemeente gaat ruim 1200 statushouders, die al sinds 1 januari 2013 in de stad wonen, uitnodigen voor gesprekken en opnemen in de aanpak. Minister Lodewijk Asscher gaf eerder al aan de Amsterdamse aanpak met interesse te volgen.