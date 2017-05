Amsterdam gaat 1500 middenhuurwoningen per jaar bouwen

Dit heeft het college dinsdag bekendgemaakt. Eerder hebben bouwondernemingen en woningcorporaties plannen gemaakt voor het stimuleren van middenhuurwoningen. Verhuurders stelden onder meer bereid te zijn de huren te matigen in ruil voor een lagere grondprijs.



De stad kent een groot tekort aan woningen voor mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor een koophuis. Het gaat dan bijvoorbeeld om leraren en verplegers, die werken in de stad, maar hier niet kunnen wonen.



Het college heeft dinsdag besloten om voor deze groepen de bouw van huizen met een huur tussen 700 en 970 euro per maand te stimmuleren. De huurprijs mag 25 jaar lang met niet meer dan de inflatie stijgen. Huurders mogen niet meer dan anderhalf keer modaal verdienen. Het is de bedoeling dat een aanzienlijk deel geschikt is voor gezinnen. Huurders die uit een sociale huurwoning komen, krijgen voorrang. Zo wordt de doorstroming verbeterd.



Torenhoge huren

"We zoeken de grens van onze mogelijkheden op," zegt wethouder Laurens Ivens (Wonen, SP). "We zien dat de gekte op de markt zorgt voor torenhoge huren." Volgens hem zijn marktpartijen geïnteresseerd in de bouw van huurwoningen onder strikte voorwaarden.



Deze partijen krijgen hiervoor korting op de grond, waardoor de gemeente miljoenen aan inkomsten misloopt. "Maar de gemeente is er niet om winst te maken," aldus Ivens.



