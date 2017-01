Amsterdam gaat camerabeelden langer bewaren

De wettelijke toegestane termijn voor het bewaren van camerabeelden is 28 dagen, maar voorheen hanteerde Amsterdam striktere normen. In 2012 werden die vastgesteld op zeven dagen, sinds 2015 mogen opsporingsdiensten tot tien dagen na opname gebruik maken van de beelden. De Amsterdamse driehoek van burgemeester, politie en justitie wil die termijn al langer oprekken.



In november werd in de gemeenteraad een verhit debat gevoerd over de camerabeelden. D66, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren voelden weinig voor het oprekken van de termijn en lieten zich niet overtuigen door de argumenten van Van der Laan.



Die reageerde gepikeerd: "We kunnen een strafbaar feit oplossen met deze technische mogelijkheden. We zijn sukkels als we deze mogelijkheid laten liggen."



'Hellend vlak'

Van der Laan laat nu weten dat hij de bewaartermijn toch verlengt. Volgens hem is de privacy van Amsterdammers niet in het geding. Alleen de politie heeft toegang tot de beelden, benadrukt hij. In de meeste andere grote steden ligt de termijn ook op 28 dagen.



GroenLinksfractieleider Rutger Groot Wassink is niet te spreken over het besluit van de burgemeester. "Dit is een hellend vlak. Dit voelt niet prettig."



VVD-raadslid Dilan Yesilgöz is wel positief. "Dit is heel belangrijk: zo kunnen meer zaken opgelost worden en meer daders worden gepakt."