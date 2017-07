Amsterdam Crusaders voor 19e keer landskampioen

Amateurvoetbal

In de tweede voorronde van de KNVB-beker staat een mooie derby op het programma. De loting koppelde AFC en De Dijk aan elkaar. De wedstrijd op sportpark Goed Genoeg tussen de clubs uit de tweede divisie wordt waarschijnlijk op woensdag 23 augustus gespeeld. Derdedivisionist OFC speelt in de tweede voorronde in Groesbeek tegen Achilles '29 (tweede divisie).



De zaterdag hoofdklassers Ajax en Swift moeten al in de eerste voorronde op zaterdag 19 augustus aan de bak. Ajax speelt dan thuis tegen derdedivisionist OJC Rosmalen. Bij winst treft Ajax op eigen veld het ook in de derde divisie uitkomende Be Quick 1887 uit Groningen. Swift treft in Kerkrade eersteklasser Chevremont. Bij een overwinning mag Swift in de tweede voorronde op het Olympiaplein spelen tegen HBS uit Den Haag (tweede divisie). De winnaars van de tweede voorronde plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker.