Amstelveense diamantair zegt 'sorry' voor nepberoving

Ik heb de benodigde maatregelen getroffen om de continuïteit te waarborgen. Van Gelder sr.

S. maakte in het geheim camera­opnamen van het overleg dat hij met Van Gelder voerde voor de overval. Na de aanhouding van de diamantair probeerde S. die beelden te verkopen aan het familie­bedrijf. De buit is nog altijd zoek en is waarschijnlijk omgesmolten.



Van Gelder Diamonds, sinds 1904, is een van de bekendste diamantairs van Nederland. Het bedrijf, actief in de groothandel van diamanten en edelstenen, verkoopt ook aan particulieren, via de Diamond Point-juweliers in vestigingen van de Bijenkorf.



Op het verkeerde been

Voordat het bedrog van Mischa van Gelder uitkwam, keerde de verzekeraar reeds 3,5 miljoen euro uit. Ook de verzekeringsmaatschappij had particuliere rechercheurs op de zaak gezet.



Na de arrestatie van Mischa van Gelder nam zijn vader Jack de touwtjes van het bedrijf in handen. Van Gelder sr. (76) was eerder de grote man binnen het bedrijf. In een verklaring zegt hij:



"We zijn allemaal geschokt en diep geraakt door deze ontwikkelingen. Ik heb de leiding van ons familiebedrijf weer persoonlijk op mij genomen en de benodigde maatregelen getroffen om de continuïteit te waarborgen. Namens het bedrijf wil ik mijn excuses aanbieden aan de politie, het OM, de verzekeraar, klanten, toeleveranciers - iedereen die door het handelen van Mischa op het verkeerde been is gezet."



Zaterdag in het Het Parool en op Parool.nl een uitgebreide reconstructie van de zaak.