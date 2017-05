Ambassade in Zweden klaar voor fans Ajax

Op het moment dat Ines Coppoolse hoorde dat de finale van de Europa League zou worden gehouden in Stockholm had de Nederlandse ambassadeur in Zweden niet durven te dromen dat Ajax één van de finalisten zou zijn.



"Dat is niet heel raar toch," verwijst ze naar de vrije val die het nationale voetbal de laatste jaren maar niet wist te breken. "Maar nu het wel is gelukt, vind ik het alleen maar nog leuker dat juist Ajax hier woensdag tegen Manchester United speelt."



Coppoolse, opgegroeid in Amsterdam, durft zich best supporter te noemen van het elftal van trainer Peter Bosz. "Ik hoop zo en denk ook dat ze winnen," zegt ze. "Ik heb het geluk dat ik vrijdag nog een kaartje voor de wedstrijd heb gekregen. Ik mag staatssecretaris Martin van Rijn faciliteren. Dan zit ik inderdaad misschien wel op de eretribune. Maar ik zou ook graag tussen de fans van Ajax staan."



De Nederlandse ambassade ontving de afgelopen weken veel telefoontjes vanuit Nederland. "Mensen vroegen of wij nog kaarten voor de finale hadden," vertelt Coppoolse. "Helaas niet. Van mij hadden ze Ajax en United meer dan 10.000 kaarten mogen geven. Ik krijg mee hoe de finale in Amsterdam leeft."



In Zweden gaat het voorlopig vooral over de wereldtitel ijshockey die zondag ten koste van Canada werd veroverd. "Maar dat verandert wel als dinsdag al die Nederlandse en Engelse fans arriveren," denkt Coppoolse. "De gemeente heeft goed overlegd met de clubs en de verschillende politiekorpsen. Verschillende scenario's liggen klaar."



Ook de Nederlandse ambassade in de Zweedse hoofdstad is goed voorbereid. "We hebben extra consulaire hulp vanuit Den Haag gekregen en er liggen nooddocumenten klaar mochten fans hun paspoort verliezen. Verder zou ik mensen willen waarschuwen die hier zonder ticket naar toe komen. Ik begreep dat er ook valse kaarten in omloop zijn waarvoor meer dan 1000 euro wordt gevraagd. Het is zonde als je zo veel betaalt en het stadion niet in komt. Ga ook niet met één drankje op achter het stuur zitten. De regels zijn hier heel streng. Je bent dan je rijbewijs kwijt en belandt mogelijk in de cel."