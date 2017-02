Alternatief plan voor hoogbouw Sluisbuurt in de maak

Sluisbuurt is een van de weinige plekken in de stad waar hoogbouw op grote schaal mogelijk is en volgens Van der Burg is er een 'nadrukkelijke markt' voor deze woonvorm. Daarnaast wordt dertig procent wordt gereserveerd voor sociale huur en wordt er gekeken naar het aanbod voor middeninkomens.



"We merken dat er in de stad enorme behoefte is aan middeldure huurwoningen, van 720 tot 1100 euro. We kijken of we dat in de aanbesteding of via het erfpacht­contract kunnen regelen."



Alleen bovenin prettig

Soeters vreest dat het straks op Sluisbuurt alleen prettig wonen is voor mensen die bovenin een luxueus ­appartement wonen. "De rest komt onderin terecht, in de schaduw en de wind."



Soeters presenteert eind maart zijn alternatieve plan voor Sluisbuurt. Aanstaande dinsdag organiseert de gemeente een bijeenkomst over de plannen in De Balie.



