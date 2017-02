Alternatief doorrekensysteem voor partijprogramma's

Traditiegetrouw publiceert het CPB donderdag een landelijk rapport waarin verkiezingsprogramma's met elkaar worden vergeleken. In elk geval op basis van maatregelen voor de economie en werkgelegenheid - andere aspecten worden bij de vergelijking grotendeels buiten beschouwing gelaten.



Dat is niet meer van deze tijd, vinden ze bij het Open Planbureau, dat huist in de Waag Society op de Nieuwmarkt. Op 21 februari presenteert het bureau in de Waag haar eigen doorberekening die verder kijkt dan 'het puur economische en financiële verhaal'.



Doorslaggevend

Volgens het Open Planbureau wordt de politiek te eenzijdig gedomineerd door economisch denken. Partijovertuigingen worden niet gemeten terwijl de ideologieën steeds verder uiteenlopen en doorslaggevend kunnen zijn bij de stemkeuze.



"Voor ons is de tijd rijp voor een planbureau dat een breder perspectief gebruikt dan puur het economische," legt Marleen Stikker, directeur van Waag Society uit. Opensourcetechnologie, duurzaamheid en saamhorigheid in de buurt zijn volgens de initiatiefnemers net zo belangrijk, of zelfs belangrijker, dan bijvoorbeeld het BNP.



De huidige planbureaus hebben deze ontwikkelingen volgens hen structureel gemist. "Waar de bestaande planbureaus enkel economische modellen gebruiken om voorspellingen te doen, kijken wij vauit een ander perspectief naar de veranderingen in het land," stelt Socrates Schouten, mede-oprichter van het Open Planbureau.



De presentatie vindt plaats in de Waag op 21 februari, van 14.00 uur tot 17.30 uur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden.