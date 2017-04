Alle examenstunts IJburg College afgelast na arrestaties

Chaos op het IJburg College dinsdag: de examenstunt van vmbo'ers liep zodanig uit de hand dat de school de politie erbij haalde. Die ­arresteerde twee leerlingen.



Een groepje vmbo-leerlingen had toestemming gekregen om maandag de school voor de stunt alvast 'te versieren'. Een commissielid (16) zette daarover op Snapchat een openbaar bericht. Daarop kwam een groep van tien medeleerlingen rond zes uur 's avonds naar de school.



"Het zijn probleemjongeren die alleen onze stunt kwamen verzieken," zegt het commissielid, dat niet met zijn naam in Het Parool wil. "Ze trokken kabels uit computers, gooiden met eieren en schreven met graffiti in de wc's."



Het principe van een stunt

In het vmbo-deelgebouw, waar de groep de chaos aanrichtte, waren op dat moment geen medewerkers van de school. "Dat is voor ons zeker een leerpunt. Maar als je leraren laat patrouilleren om te zien of alles wel naar behoren verloopt, ga je aan het principe van een stunt voorbij," zegt Nico Moen, schoolleider bedrijfsvoering en communicatie.



"Het is elk jaar voor ons een dilemma hoeveel verantwoordelijkheid we de leerlingen geven." Eerdere jaren waren er al stunts van havo/vwo-klassen, dit was de eerste voor het vmbo.