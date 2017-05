Albert Heijn zet elektronische vrachtwagens in

De twee vrachtwagens rijden vijf of zes keer heen en weer tussen het distributiecentrum in Zaandam en het centrum van Amsterdam. De accu's worden opgeladen tijdens het laden en lossen en daarom kunnen de trucks onophoudelijk rijden.



De vrachtwagens zijn uitgebreid getest de afgelopen periode. In de toekomst wil Albert Heijn nog meer e-trucks laten rijden. "Onze verwachting is dat het op grote schaal toepassen van elektrische aandrijving nog enkele jaren duurt," zegt Peter Leegstraten, senior consultant transport van Albert Heijn. "We gaan nu vooral leren en ervaren hoe bevoorrading met e-trucks werkt."



De vrachtwagens van Albert Heijn passen in de ambitie van de gemeente Amsterdam. "Amsterdam is koploper in elektrisch vervoer," zegt Abdeluheb Choho, wethouder Duurzaamheid.



"In 2025 willen we dat het verkeer binnen de ring A10 helemaal uitstootvrij, of in ieder geval zo schoon mogelijk is. Een stevige ambitie, en dan is het goed om te zien dat bedrijven zoals Albert Heijn het initiatief nemen om hieraan bij te dragen."